​Gérance des fonds pour faire face à Covid 19 – La porte ouverte vers des détournements massifs ?

Autant le président de la République a été transparent dans les chiffres évoqués, autant les gérants des fonds peuvent se permettre des libéralités en fonction de leurs sensibilités politiques ou sociales, autant, également ils peuvent déclarer des dépenses non exécutées et donc… détournées !

En tout cas il s’agit de craintes légitimes des Sénégalais trop habitués aux entourloupes des politiciens dont la plupart sont plus préoccupés par leur poche que par le bien-être de leurs compatriotes. Les comités régionaux de pilotage de Force Covid 19, dirigés par les gouverneurs de région, les ministres qui gèrent des fonds destinés à la lutte contre le coronavirus, les élus locaux impliqués doivent donc communiquer quotidiennement afin que les citoyens soient informés de leurs activités et de leurs dépenses, et celles-ci doivent être motivées, prouvées et certifiées par des structures indépendantes. Car si le président de la République fait preuve de transparence et que ses collaborateurs font dans la nébuleuse, bonjour les dégâts et c’est la porte ouverte à toutes sortes d’actes illégaux, enrichissement illicite s’entend, avec la complicité tacite de Covid 19. Messieurs les ministres, messieurs les gouverneurs et préfets, messieurs les maires… Hum !













Ndiaye Dakarposte