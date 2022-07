​Gouloumbou, dernière étape de Tamba- L’apothéose!

Dans cette cité de la commune de Missirah, le Maire Amadou Ba a encore mobilisé. Il a rassemblé ses troupes à hauteur du pont qui marque la frontière entre le Sénégal oriental et le Fouladou.



Vainqueur avec « Nafoore », une ~liste~ indépendante lors des locales, le Directeur de Publication de l’As, par ailleurs, homme politique, apporte un soutien inestimable à l’ancien Premier ministre et à la mouvance présidentielle.



Aminata Touré, au beau milieu des populations de cette localité cosmopolite où les populations sont en harmonie constante n’a pas manqué de loué l’engagement du Maire de Missirah aux côté de Benno.



«Gouloumbou est une zone touristique qui justifie la mise sur pied d’un centre de formation aux métiers du tourisme, tout près à Tambacounda. Ceci pour mettre en valeur les potentialités locales ». Mimi Touré, a également, salué la joie de vivre ensemble constatée à Gouloumbou où cohabitent, wolofs, Peuls, Bambara…en parfaite intelligence ».



Cet tte affirmation marque la fin du séjour de la coalition Bby dans la région de Tambacounda et ouvre la séquence consacrée au département de Velingara dont les représentants, amenés par le ministre de l’Agriculture, Moussa Balde, sont positionnés à l’autre extrémité du pont qui enjambe l’affluent du fleuve Sénégal. Le voyage continue…