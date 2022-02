​Gouvernement – Le Conseil des ministres s’est bien tenu ce mercredi

Une forte rumeur a circulé depuis une semaine, selon laquelle le Conseil des ministres ne s’est pas tenu. La cause, un quotidien de la place avait titré que "Macky a fait ses adieux aux ministres" et patati patata. Que nenni ! Une" information " sortie de l'imagination fertile de ceux qui sont aux manettes de ce canard.

Dakarposte est en mesure de révéler que contrairement à ce qui s’est dit, le Conseil des ministres a bel et bien eu lieu ce mercredi. Il nous revient que et, comme il fallait s'y attendre, certains ministres sont en train de préparer leurs bagages pour quitter le gouvernement car Maky va bientôt procéder à un vaste remaniement avec la nomination d’un nouveau Premier ministre, poste qu’il va remettre au goût du jour après l’avoir supprimé.