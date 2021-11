​Grand Jury – Cheikh Ba, prétendant à la mairie de la Médina, face au "Grand Jury"

Dakarposte a appris de bonnes sources que ce dimanche, l’émission culte « Le Grand Jury » -qui passe dimanche à 11h- va recevoir Cheikh Tidiane Ba, Directeur général de la Caisse de dépôt et Consignation et candidat à la mairie de la Médina.

Ce sera à tous les coups un grand moment de communication car l’homme est non seulement un grand communicateur mais aussi un cadre de haut niveau.

Lors de cette émission qui aura lieu ce dimanche, notre confrère Babacar Fall ne manquera sûrement pas d’interroger Cheikh Ba sur sa candidature, ses ambitions pour son quartier et la situation politique caractérisée par une défiance de certains responsables apéristes -dont un transhumant, jadis piètre maire- qui ont décidé de se lancer dans la course aux locales sans l’aval de leur chef, le Président Macky Sall. Même si celui-ci a déclaré il y a quelques jours à Paris qu’il avait donné son accord à certains d’entre eux, le feu couve un peu dans le parti présidentiel à cause de ces déviances.

Quoi qu’il en soit, Cheikh Ba est très attendu sur le plateau de cette émission très courue par le public et, pour sûr, il s’en sortira avec brio.