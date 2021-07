​Grosse perte pour le barreau Sénégalais- Me Abdoulaye Diallo n'est plus !

Le barreau Sénégalais vient de perdre, encore une fois, un de ses éminents avocats. Me Abdoulaye Diallo, inscrit depuis 1990, totalise 31 ans de barre.

Aujourd'hui, il tire sa révérence des suites d'une courte maladie. Arraché de la façon les plus brusque, il laisse ses confrères dans une douleur inouïe.

Avocat respectueux et respecté, il a vécu discrètement. Et il est parti de la même manière.

Dakarposte présente ses condoléances à tous ses confrères.



Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique!