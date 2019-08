" J’ai eu à croiser mon ami et grand frère Khalifa Sall. Il était fort, digne, s’inquiétant plus pour moi et les Sénégalais que pour lui-même. La dernière fois que je l’ai vu, il m’a dit : " Guy j’espère que tu vas sortir bientôt ". Je lui ai dit ‘j’espère que vous allez sortir très vite’. Il m’a répondu : ‘sortez d’abord, on s’occupera de moi après’. Voilà l’homme que j’ai vu, tout le temps de blanc vêtu », raconte-t-il" C'est du moins l'information glanée par la rédaction de dakarposte