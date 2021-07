​HOMMAGE A MADAME AWA DIOP

Quelle triste et bouleversante nouvelle pour les femmes, en ce jour béni de l’Aïd El Kébir que celle du décès de notre sœur l’honorable Awa DIOP, ancienne député, ancienne Ministre.

Je salue et m’incline pieusement devant la mémoire de cette grande militante libérale qui a été un modèle achevé de loyauté, de fidélité et d’engagement politique aux côtés de l’ancien Président de la République, Maître Abdoulaye WADE.

Farouche militante de l’émancipation de la femme, je me souviens encore qu’elle fut, aux côtés de ses sœurs, toutes obédiences confondues, regroupées au sein du CAUCUS, au cœur des combats que nous avions menés ensemble, pour l’avènement de la loi sur la parité, au Sénégal.

Elle part, en nous laissant le souvenir d’une femme imbue des valeurs cardinales de notre société ; des valeurs de générosité, d’ouverture, de sincérité, de solidarité et surtout de JOMM et de KOLERE.

Au nom du Parti socialiste, je présente mes condoléances émues au Président Abdoulaye WADE ainsi qu’à toute sa famille biologique et prie pour le repos de son âme au paradis.

Dakar le 26 juillet 2021









Aminata MBENGUE NDIAYE

Secrétaire générale du Parti socialiste

Président du H.C.C.T