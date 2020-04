​Habib Faye – Deux ans déjà !

C’est le 25 avril 2018 que ce musicien hors-pair est décédé à Paris, où il était soigné pour une infection pulmonaire. Habib Faye avait 52 ans mais sa vie musicale était si remplie qu’on aurait pu croire qu’il avait une carrière de 100 ans.

Il était guitariste, bassiste, claviériste, arrangeur, compositeur et producteur. Ancien directeur musical du Super Etoile de Youssou Ndour, il a été nominé au très prestigieux Grammy Awards. C’était l’un des bassistes les plus talentueux de sa génération non seulement au Sénégal et en Afrique mais aussi en Europe et aux Usa.

Outre le Super Etoile de You où il était un des indispensables créateurs, il s’est produit dans le monde entier avec des musiciens remarquables, des talents mondiaux. Son terrain de prédilection au niveau national était le fameux Festival annuel de jazz de Saint-Louis où il a joué en compagnie de célébrités mondiales. Entre autres, il s’est produit avec Manu Katche, Mokhtar Samba, Joe Zawinul, Paco Sery, Gilberto Gil, Chet Atkins, Mark Knopfler, Brandford Marsalis, Poogie Bell, David Sancious, Lionel Loueke, Tania St Val, Jacob Devarieux, David Sanborn ou encore le Brésilien Carlinhos Brown.

Habib Faye passait allègrement de la basse au clavier, du mbalakh au jazz en passant la salsa ou les musiques des îles. Au Sénégal, il est, avec son frère Vieux Mac, jazzman patenté, comme l’un des inventeurs du «marimbalakh» ce genre musical où les guitares (accompagnement et basse) étaient utilisées comme des percussions. Impossible de parler de l’évolution de la musique sénégalaise sans le citer parmi les précurseurs, sinon le précurseur de toutes les nouvelles pistes à explorer.

C'est ce musicien hors-pair que tout le Sénégal a pleuré en ce jour du 25 avril 2018, c'est à lui que le pays tout entier, ses collègues en particulier rendent aujourd'hui hommage à l'occasion du deuxième anniversaire de son décès qui, comme un signe, tombe en ce premier jour de ramadan.













Mamadou Ndiaye, Dirpub dakarposte

njaydakarposte@gmail.com