​Harouna Dia, le don de soi, sans calcul et sans limites

Sans tambour ni trompette, cet illustre proche du chef de l'Etat -qui n'est plus à présenter- s'est encore illustré. Et, de fort belle manière.



Quoi qu'établi au "pays des hommes intègres" (le Burkina Faso) -sa deuxième patrie- Harouna Dia continue, pourrait-on dire, de propager le bien autour de lui et à ceux qui au loin attendent ses gestes de solidarité.



Dakarposte a appris qu'au seuil de la célébration de la fête de Tabaski, il a derechef volé au secours de ses amis, parents, sympathisants, militants et militantes de l'APR mais surtout de nécessiteux .



"Au moment où je m'y attendais, j'ai reçu l'appel téléphonique d'une dame depuis le Burkina. Elle m'a annoncé que M. Dia m'a envoyé de l'argent pour acheter le mouton de Tabaski. J'ai écrasé des larmes avant de prier pour Harouna. Qu'Allah le bénit de ses bonnes oeuvres" fait savoir S. Diop inconditionnelle du Pr Sall.



Un vieux à ses côtés d'opiner du bonnet avant de glisser: " Harouna a de tous temps été comme ça. Je l'ai connu depuis longtemps. Il se fait du sang d'encre pour les nécessiteux de manière active et discrète, c'est-à-dire en allant vers les autres, ceux-là démunis, en leur rendant service, et en ayant souci de leur état de santé. Combien de gens ont été évacués pour des soins médicaux à l'étranger ? Et, je vous dis, la plupart de ces gens ne peuvent identifier leur bienfaiteur. Ce qui m'a surtout marqué chez Harouna c'est son comportement. Il ne connait pas l'animosité, l'emportement, la colère, ainsi que toute espèce de malfaisance. Il m'est arrivé d'échanger avec lui, mais il est fascinant ce Monsieur. Il m'a dit qu'il reste convaincu que ce n’est pas seulement par une aide sociale que l'on peut résoudre les problèmes des gens, mais c’est en leur apportant une bonne prise de conscience. Il sensibilise beaucoup les gens, surtout les jeunes, avenir d'une nation.

Dans son discours, une expression est également restée gravée dans ma mémoire. Harouna a laissé entendre : "sur votre route, immanquablement, vous rencontrerez des personnes, qui en raison d’évènements familiaux, professionnels, de santé ou de la perte d’un être cher se trouvent fragilisées. A leur égard, vous ne devez pas rester insensibles."

Il s'évertue de transmettre la parole de vie à toutes ces personnes égarées et dans la peine. A cet effet, il ne marque ni brusquerie, ni impertinence, mais il reste à leur écoute."