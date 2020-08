​Harouna Dia, un homme de défi - La femme au centre du succès de tous les projets

Harouna Dia est décidément un homme de défi. Son cursus scolaire et universitaire, son engagement auprès de la diaspora et aux côtés du président Macky Sall en sont les preuves les plus irréfutables. Et c’est sans doute son expérience internationale, mise au service de son peuple et de son terroir du Fouta qui auront marqué le plus les esprits.

Lors d’un rassemblement avec les militants APR de Guédiawaye (nous allons d'ailleurs publier la vidéo), celui que l'on surnomme "l'homme fort du Bosséa" a révélé avoir choisi d’e s’investir dans le quartier de Djidah Thiaroye Kaw parce que les responsables pensaient que cette zone, la zone 4 était la plus difficile. Aussi s’est-il décidé à mettre toutes ses forces dans cette zone afin d’inverser la tendance et ce fut un succès.

S’il a choisi le plus difficile, c’est parce qu’il sait que c’est là le chemin du véritable succès. Un succès qu’il croit ne pas pouvoir obtenir sans l’appui conséquent des femmes. "Lorsque les femmes ont de l’argent, elles s’occupent de leurs enfants, de leur mari. Mais si nous, les hommes nous avons de l’argent, nous pensons à épouser une deuxième ou une troisième femme" avec-il lancé avec un brin d’humour. Aussi son action est-elle centrée sur la femme et c’est sans doute là la clé de ses multiples succès.

Homme de défi mais aussi rassembleur, il a toujours demandé à ses militants de ne pas se complaire dans des querelles inutiles, querelles de positionnement ou autres. C’est dans l’unité que l’on réussit et c’est ce qu’il ne cesse de marteler.

Un tel homme aux côtés de Macky Sall est donc un gage de succès pour ce dernier et pour son parti, l’Apr.









































