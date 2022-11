​Homme du match : Cody Gakpo

Pour sa dixième sélection seulement, l'attaquant du PSV a pu montrer l'étendue de sa palette technique et faire encore parler son efficacité. Très remuant en première période, il a ensuite levé le pied jusqu'à surgir pour couper un centre de De Jong et offrir la victoire à son équipe en fin de match. Les Pays-Bas peuvent remercier leur pépite Cody Gakpo pour cette première victoire qui leur permet d'envisager la suite de la compétition beaucoup plus sereinement