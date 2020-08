​IBK ET SES LARMES (THIERNO LO ANCIEN MINISTRE)

IL nous revient du Mali que le Président IBK a versé de chaudes larmes avant de faire la vidéo annonçant sa démission. Où sont les flagorneurs, ou sont les gens qui faisaient sa l’audition à tout rompre, où sont ceux qui semblaient pouvoir donner leurs vies pour lui, ou sont les opportunistes qui n'osaient pas lui dire la vérité. Ils se sont tous terrés et la majeure partie d'entre eux vont commencer à sortir les cadavres qui vont le perdre avec sa famille sans aucune reconnaissance, mais uniquement pour sauver leur peau. Dans ces moments, c’est le vide total, la solitude, la déception par rapport à des gens supposés très proches. C'est le temps de la collaboration, de la délation. Il n'aura autour de lui, qu’une poignée d'hommes de valeurs qui ne se sont pas servis, et sa famille. Il vit les moments les plus tragiques d'un homme politique, qui est de quitter le pouvoir, de voir sa réalité et le vrai visage de ceux qui animaient la galerie. Le temps n'a pas suspendu son vol et ne permet pas de rejouer la partie. Il faut se méfier du jeu de certains, et écouter ceux considérés comme des rabat- joie parce que fidèles et loyaux.