​INNOVATION : Découvrez les nouvelles citernes de SEN'EAU !

C'est une exclusivité que nous partageons avec vous! De nouvelles citernes ont été déployées par SEN'EAU à Louga. Cela ne passe pas inaperçu tant sont visibles les logos de la nouvelle société de gestion et d'exploitation de l'eau potable en milieu urbain et péri-urbain. Notre reporter, qui passait, a pris ces photos.

Nous avons cherché à en savoir plus. Renseignements pris auprès des agents sur le terrain, il s'agit d'une démarche de gestion de ceux qu'on appelle les clients sensibles. Dans ce cas, ce dispositif profite aux organisateurs et pèlerins de la ziarra annuelle de la famille omarienne.



Cette démarche profite également aux hôpitaux et autres établissements de santé, lieux de culte, établissements scolaires, etc. Enfin, l'innovation est salutaire dans le cas d'un dysfonctionnement dans l'alimentation en eau potable des populations, indique une source très informée. Les sollicitations sont nombreuses dans ce cas. Les camions des sociétés d'eau et des prestataires de services privés ne suffisent pas.



De même, il y a une meilleure gestion de l'hygiène, indique encore notre source.