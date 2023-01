​ISTANBUL- Mame Diarra, une Sénégalaise de 21 ans, violée par deux Turcs et... arrêtée par la police

Parce qu’elles sont femmes et souvent seules, les migrantes sont confrontées aux risques de violences sexuelles : harcèlement, agressions, viols, prostitution, traite des êtres humains… Sur la route de la migration, le corps de la femme devient une marchandise que tous cherchent à exploiter sexuellement.



Selon des informations fiables en possession de dakarposte, une Sénégalaise a été victime d'un viol collectif.

En effet, plusieurs sources stambouliotes s'accordent à nous révéler que la femme répondant au nom de Mame Diarra, âgée de 21 ans, a été dénudée à contrecoeur et violée par deux Turcs dans une fabrique à Istanbul (précisément Beazit).

Il nous revient de nos informateurs que les faits ont eu lieu ce vendredi 12 Janvier 2023 vers 19h.

Mais, aussi bizarre que cela puisse paraitre, Mame Diarra, qui clopinait, portant les stigmates de cette terrible agression sexuelle, se fera arrêter par la police.

Au moment où ses lignes sont écrites, la victime est sous les verrous.



Leur motif : son séjour serait illégal à Istanbul.



En attendant d'y revenir amplement, notamment pour décrire dans les détails les horreurs que nos compatriotes y rencontrent, l'intervention de notre Consulat général honoraire à Istanbul est attendue.



"Nous demandons aux autorités Sénégalaises de prendre toutes les dispositions utiles pour le cas Mame Diarra" glisse sidéré un Modou-Modou établi en Turquie, au fait de cet esclandre.



N'est ce pas que le droit à un procès équitable et à l'accès à la justice est un droit fondamental internationalement reconnu, en vertu duquel toute personne qui est inculpée d'une infraction pénale ou victime d'un crime ou qui engage une action civile?



Le droit d'accès à la justice doit être garanti sans discrimination, en particulier pour ceux qui ne sont pas en mesure d'avoir accès à des services de conseil, d'assistance et de représentation juridiques ou ne peuvent pas s'en procurer, pour des raisons de vulnérabilité ou faute de moyens suffisants.



Affaire à suivre...



njaydakarposte@gmail.com