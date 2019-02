​Il n’y aura pas d’élection sans Karim ? Le gros coup de bluff de maître Wade !

Dans une vidéo diffusée sur le net (comme annoncé hier en exclusivité par dakarposte), l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade réitère ses menaces contre le président Macky Sall. Il y annonce clairement et sans ambages qu’il n’y aura pas d’élections dans les conditions posées par le pouvoir actuel avec une carte électorale quasiment méconnue des candidats et la rétention massive des cartes d’électeurs. Aussi propose-t-il à l’opposition réunie au sein d’un vaste front de créer une sorte de commission ad hoc pour mettre en exergue tous les éléments susceptibles de fausser le jeu démocratique et de proposer à Macky de discuter autour de ces points afin d’organiser des élections paisibles, transparentes et véritablement démocratiques. Maître Wade va jusqu’à proposer, le cas échéant un report de la présidentielle, des discussions autour des points de discorde afin de préserver la paix sociale. Dans son adresse depuis l’étranger où il se trouve, il ne manque pas de rappeler les drames qui se sont produits dans nombre de pays africains à la suite d’élections manipulées et souhaite que notre pays n’en arrive pas là.

Mais il se cache un coup de bluff derrière cette déclaration. Car à y regarder de près, les Sénégalais et les candidats qui sont déjà engagés dans la bataille électorale ne sont pas prêts à «empêcher la tenue du scrutin» comme les y invite le père de Karim. Car que représente Karim aux yeux d’un goorgoorlou qui court derrière la dépense pour qu’il respecte la consigne d Wade, «mon fils ou pas d’élections» ?

Ce mot d’ordre ne peut prospérer et Wade le sait mais il continue à maintenir la pression sur Macky Sall afin de faire monter la colère des Sénégalais contre lui et lui réserver des surprises désagréables dès le premier tour. Une source très proche de Wade et très férue de la chose politique, a laissé entendre à dakarposte que, malgré ses menaces, Wade choisira bel et bien un candidat parmi les quatre challengers de Macky Sall. Et de révéler qu’en l’état actuel et selon les informations dont il dispose, Pa’bi va sûrement donner des consignes de vote en faveur de… Idrissa Seck. A preuve, une rencontre est prévue entre Idy et Pa’bi dès que ce dernier foulera le sol du Sénégal. Un gentlemen’s agreement aurait déjà été trouvé entre les deux hommes et, parmi les clauses, Idy amnistiera Karim et Khalifa Sall s’il sort vainqueur de cette élection à très haut risques pour Macky Sall. Qui plus est, Rewmi et le Pds vont s’allier lors des prochaines législatives. C’est dire que la paix des braves est signée entre «père et fils», pour le plus grand bonheur d’Idy qui se targuait lorsqu’il avait des ennuis avec le Vieux d’être «l’actionnaire majoritaire du Pds».





Mamadou NDIAYE, dirpub dakarposte.com

