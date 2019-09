​Inauguration de Massalikoul Djinane - L'intrigante absence du président Abdou Diouf

L'image était frappante. Macky Sall et Abdoulaye Wade, la main dans la main, il y a peu de Sénégalais qui pouvaient envisager cette occurrence il y a juste quelques semaines. C'est l'occasion de l'inauguration de cette mosquée qui a été saisie par le Khalife Serigne Mountakha pour réconcilier les deux hommes.

À l'occasion, tous les leaders politiques du Sénégal étaient présents. Tous, sauf l'ancien président de la République Abdou Samba Tooro Diouf (à l'état civil). Ce dernier ne s'est pas présenté, ne s'est pas manifesté et n'a même pas envoyé de message pour féliciter la communauté mouride. C'est du moins l'information qui revient à dakarposte. Et pourtant, même le chef de l'église du Sénégal a rendu visite au Khalife général des Mourides pour le féliciter et magnifier l'oeuvre grandiose qui a été réalisée. Aussi nombre de Sénégalais se demandent si vraiment Abdou Diouf est un musulman sérieux car il ne participe à aucun événement religieux, fut-il de l'importance de cette inauguration inédite. Carton rouge à "Ndiol Diouf" comme l'autre le surnomme !