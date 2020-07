​Incompréhensible vol de PARIS vers DAKAR- Le Sénégal ouvre son ciel à Brussels Airlines, mais cloue au sol Air...Sénégal

Que se passe t'il? Que nous cache l'Etat du Sénégal? N'est ce pas que c'est le président Macky Sall "himself" qui a annoncé tout récemment la réouverture des frontières aériennes à compter du 15 juillet prochain? Que s'est-il passé entre temps pour que l'Etat du Sénégal ouvre son ciel à Brussels Airlines et cloue au sol Air Sénégal?



Autant de questions qui méritent réponses de la part de ceux qui tiennent les manettes de l'Etat.



Quoi qu'il en soit, les radars fureteurs de dakarposte, au fait de tout de ce qui se trame sous nos cieux et même au-delà de nos frontières, nous soufflent, preuves à l'appui qu'un vol de la compagnie Brussels Airlines a, aussi bizarre que cela puisse paraitre, décollé ce dimanche 20 Juillet 2020 de Paris pour Dakar. Sauf revirement, ce vol arrivera à Dakar à 20h.



Affaire à suivre...