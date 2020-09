​Innondation à Kaolack : Mamadou Ndiaye Rahma vole encore au secours de sa population.

Accompagné d'une forte délégation composée principalement de son coordinateur de Mouvement Monsieur Pape Babacar Ndour et quelques responsables du parti à kaolack (Me Nafissatou Diop, Moussa Fall Aprodel, etc), le leader du Mouvement Rahma s'est rendu aujourd'hui à la gouvernance de kaolack pour remettre au gouverneur un important lot de motos pompes destinés à aider les sinistrés pour évacuer les eaux dans leurs maisons et dans les quartiers inondés. Des centaines de cartons d'eau de javel, Madar, Savon, etc ont aussi été remis à l'autorité.



Un acte hautement salué par le gouverneur de la région Mr Mbengue, les autorités administratives de kaolack et le président de la république son excellence Monsieur Macky Sall...