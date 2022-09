​Inondations – Fatick et Mbacké en détresse lancent leur cri du cœur

Ce sont ces deux villes, Fatick et Mbacké qui sont les plus touchées par les inondations causées par les fortes pluies de ces derniers jours. En tout cas ce sont les populations de ces deux villes qui se plaignent plus des dégâts causés par les eaux et de l’absence totale d’une aide de l’Etat en leur faveur.

A les en croire, toutes les installations existantes sont défaillantes et aucun nouveau programme contre les installations n’a été mis en place. Ce qui les désole au plus haut point.

En vérité ce sont eux que l’on entend mais ce sont des centaines de villes et de villages qui sont victimes des inondations alors que chaque année, l’Etat prétend avoir dépensé plusieurs milliards pour mettre fin à ces calamités naturelles. Toutes les grandes villes du pays sont touchées mais, années après années cela se répète sans qu’une solution définitive ne soit trouvée. Où sont nos ingénieurs ? Où se trouve l'ONAS?





