Mort de jeunes à Cambérène : le Premier ministre présente ses condoléances aux familles endeuillées

Ousmane Sonko, accompagné du ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine ainsi que du préfet de Dakar, s’est rendu ce samedi 5 juillet 2025 aux domiciles de la famille Ba et Dieng pour présenter ses condoléances.



« Nous sommes venus partager votre peine au nom du gouvernement. Nous réaffirmons l’engagement du président de la République à faire toute la lumière sur cette affaire à travers une enquête sérieuse et impartiale. Aucune action ne sera menée dans un esprit de vengeance », dit-il.



Reconnaissant la complexité de la situation, il a évoqué la nécessité de laisser les investigations suivre leur cours : « Une situation similaire s’est produite il y a quelques années. Je ne peux pas affirmer que les forces de l’ordre sont responsables, l’enquête étant toujours en cours. Mais nous savons déjà que des éléments de la police figurent parmi les acteurs impliqués », constate-t-il.



Le porte-parole de la famille Ba a remercié le chef du gouvernement pour son déplacement. « La famille est rassurée par le discours du président de la République, par les visites successives des différentes délégations, et surtout par les engagements fermes liés à l’enquête», a-t-il déclaré.

















































Le Soleil