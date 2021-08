​Inondations : Le ministre Antoine Félix Diome en action !

S’il y a un ministre qui travaille conformément au vœu du président de la République, c’est bien celui de l’Intérieur. En effet, Antoine Félix Diome, prenant au mot le Président Macky Sall, a mis en œuvre le plan Orsec décidé par ce dernier et il a organisé une réunion conjointe de tous les acteurs concernés par ces terribles inondations qui n’épargnent aucune grande ville du pays. C’est d’ailleurs l’un des premiers membres du gouvernement, sinon le premier à se rendre sur les lieux des inondations pour affirmer la solidarité de l’Etat aux sinistrés.

Le "premier limier du Sénégal", qui enchaine les réunions, entre autres rencontres est donc au four et au moulin car, parallèlement, il travaille d’arrache-pied et jusqu'à des heures indues avec la classe politique pour la préparation des prochaines élections locales.

C’est donc dire qu’ Antoine Felix Abdoulaye Diome ne chôme pas, du tout alors comme tous ces ministres pantouflards qui se vautrent dans leurs fauteuils de vacances gouvernementales.











