​Korité Covid 19 : Macky Sall assure et rassure

Le président de la République a prié chez lui à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de l’Aïd el Fitr. La grande mosquée de Dakar ayant été fermée pour cause de coronavirus, le chef de l’Etat en a profité pour respecter et faire respecter les mesures de restrictions face à la pandémie. Masqué et en respectant la distanciation physique, il a prié avec sa famille et quelques proches. C’est un geste fort qui correspond à son discours adressé aux Sénégalais.

«Nous devons rester vigilants. Nous devons poursuivre l’observance des gestes barrière pour freiner la propagation de la maladie. J’ai espoir qu’avec ces efforts continus d’ici quelques moments nous pourrons revenir petit à petit à la vie normale», a-t-il dit dans son message à la Nation diffusé ce dimanche par la télévision nationale l’occasion de la Korité. En adressant ses vœux à nos compatriotes, le chef de l’Etat en a profité pour rendre hommage à tous les Sénégalais tout en les exhortant de rester vigilants face Covid 19. A l’en croire, continuer à rester vigilant et éviter les comportements irresponsables sont les mesures idéales pour vaincre le coranavirus. Rester vigilant reste son maître mot et il insiste : «Je continue à vous le demander. Je sais que c’est très difficile mais c’est la seule voie. Nous devons rester vigilant et poursuivre les efforts attendus de chaque citoyen. Puisse Allah nous aider à vaincre définitivement cette maladie afin que nous puissions revenir d’ici à la tabaski à une vie normale». Car cette pandémie nous a contraint à une manière de pratiquer notre religion qui ne nous est pas familière mais qui respecte les préceptes de l’Islam. En effet, face à un danger qu’il ne maîtrise pas, le musulman est prié d d’éviter ce qui peut mettre en péril sa vie, celle sa famille et celle de toute sa communauté. «Nous n’avons pas eu la liberté de pratiquer notre religion comme de coutume. Cette pandémie fait également que nous sommes en pleine guerre et nous continuons ce combat pour vaincre», a-t-il rappelé. Le président de la République a aussi loué tous les efforts accomplis par notre pays dans la lutte contre Covid 19 dans cette guerre contre un ennemi invisible, guerre que mènent tous les Sénégalais en symbiose, élus locaux, chefs religieux, chefs coutumiers, société civile et classe politique confondus. Cette implication collective est le fruit de son appel dès le début de la pandémie comme il le dit si bien dans son discours de ce dimanche : «Cette convergence nationale autour du combat contre la maladie a fait que depuis le 2 mars nous avons suivi par nos services de santé près de 20.000 cas qui ont séjourné dans les établissements hospitaliers, dans des centres de confinement». Il a rappelé que 13.000 parmi ces personnes avaient regagné leurs domiciles, ce qui constitue un succès pour les services médicaux qui sont sur le terrain de jour comme de nuit.

Il faut cependant saluer la forte implication de la Première Dame dans cette lutte. Grâce à Marième Faye Sall, le président de la République est resté droit dans ses bottes, ferme dans ses convictions car cette dernière est toujours restée à ses côtés tout en respectant scrupuleusement les mesures barrière édictées par son époux et les services qui sont sous ses ordres. Sur les photos de la prière de Korité à leur domicile, Macky et sa Dame ont porté le masque et respecté la distanciation tout comme leurs enfants. Puisse l’exemple qu’ils ont donné puisse servir à nos compatriotes.