​L'animatrice Maty Dieng Carter a t'elle quitté Futurs Médias?

Il y'a de quoi se poser la question. Dakarposte a appris qu' "en état de grossesse", l'animatrice Maty Dieng du groupe Futurs Médias aurait "adressé une demande de congé maternité en bonne et due forme". Et, c'est pour se rendre quelques jours plus tard aux Etats-Unis d'Amérique. Cela fait plus de six mois qu'elle séjourne chez Trump.

Et, des informations glanées , il ressort "qu'elle a dépassé la date échue demandée à l'employeur". Aux dernières nouvelles, l'épouse de Carter se trouve encore chez les Yankees.

Nos tentatives de la joindre aux fins de lui tirer les vers du nez sont restées vaines.

Nous y reviendrons!