​L'avion de Ethiopian Airlines était vieux de... 18 ans ....Révélations sur un crash évité de justesse...

Dakarposte, qui a activé ses radars fureteurs, en sait un peu plus sur la panne du vol ET908 de la Ethiopian airlines qui a du faire un atterrissage d'urgence ce matin à Diass.

Des informations obtenues de sources fiables, il ressort que l'aéronef impliqué dans cet incident est un Boeing 767-300 qui a 18 ans d'âge. Vous n'avez pas la berlue!

Parti d'Addis la veille sous le numéro de vol ET 909, l'avion s'est posé ce lundi à 17h42 à AIBD en provenance de Bamako. Ce matin à la mise en route de l'avion, aucun signe de défaillance n'a été détectée. C'est lors du décollage que le capitaine a senti des problèmes de poussée pour prendre de l'altitude et de la fumée d'origine inconnue provenant certainement d'un réacteur. Une manœuvre de sécurité a été décidée pour revenir poser l'avion, qui avait encore une charge de kérosène importante pouvant compromettre l'atterrissage. C'est dire les risques pris par le commandant pour réaliser la prouesse de se poser l'avion sans dommage.

La compagnie éthiopienne impliquée dans un crash en mars dernier d'un Boeing 737 max, dispose d'une des flottes d'avions les moins âgés du continent, même si ce n'était pas le cas de son Boeing 767-300 qui a fait l'objet de l'incident de ce matin. Nos contacts au niveau de Diass, renseigne que la prise en charge au sol a été sécuritaire avec l'intervention des pompiers dès la posée de l'avion qui contenait une charge de plusieurs tonnes de kérosène. En attendant une enquête des experts de l'aviation civile sénégalaise, de Ethiopian et de Boeing, un expert nous confie que l'avion demeure le moyen de transport le plus sûr au monde; ce qui a permis à l'avion d'Ethiopian de se poser avec un seul moteur ce matin.

Aux dernières nouvelles, tous les passagers ont été pris en charge. Certains d'entre eux, ont préféré prendre d'autres vols , le restant encore sous le choc, a décidé d'attendre demain matin pour prendre les airs.