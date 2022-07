​L’île de Gorée isolée de Dakar – En cause ? Chaloupes en panne ! Haro sur le Port autonome de Dakar

C’est incroyable et c’était seulement impensable il y a peu. Deux des trois chaloupes qui assurent la liaison maritime entre Dakar et Gorée, pourtant distante de seulement 7 à 8km sont en panne depuis belle lurette. La liaison n’est plus assurée que par une seule chaloupe qui a été inaugurée en… 1997 il y a donc 25 ans. Du coup, les habitants de Gorée qui travaillent à Dakar sont sur les dents car ils n’arrivent plus à rentrer à temps dans leur domicile insulaire et sont souvent en retard pour leur travail à Dakar car les rotations des chaloupes ne sont plus régulières. Sans compter les touristes qui peinent à aller visiter cette île touristique inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco car ils doivent attendre plusieurs heures avant de pouvoir embarquer dans une chaloupe en mauvais état dont les toilettes sont insalubres en plus.

Il faut agir vite. Les responsables sont bien sûr la société qui gère la liaison maritime Dakar-Gorée qui, elle-même dépend de la société du Port autonome de Dakar. Il y a urgence.