​L'opposition complote contre Macky- Une réunion convoquée ce vendredi soir chez Khalifa Sall en prélude à leur rencontre avec ...Me Wade

Dakarposte, qui a infiltré toutes les chapelles et à des niveaux insoupçonnés, a appris de ses canaux de renseignements que les farouches pourfendeurs du régime de Macky Sall se sont discrètement envoyés des messages. Et, c'est pour se donner rendez-vous ce vendredi soir.

En clair, nous tenons de bonnes sources qu'une réunion a été calée à la permanence de Khalifa Sall sur l'artère dite "2 Voies" entre Sacrée Coeur et Liberté 6.

A l'exception d'Idrissa Seck, il nous revient que la quasi-totalité des leaders de l'opposition, le fameux "club des recalés" (Pape Diop, Bougane Guèye, Mamadou Lamine Diallo, Malick Gackou, Decroix entre autres) se retrouveront aux environs de 20 heures à la permanence de Khaf' pour reprendre l'appellation de l'autre.

D'ailleurs, ce dernier (Khalifa Sall) a fini par se prononcer. Il dit qu'il soutient le candidat Idrissa Seck.

Aux dernières nouvelles, ces contempteurs du régime du Président-sortant, vont rencontrer ce samedi Me Abdoulaye Wade. Du moins, sauf revirement!