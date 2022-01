​LE SÉNÉGAL LEVE 40 MILLIARDS DE FCFA SUR LE MARCHÉ FINANCIER DE L’UEMOA

L’Etat du Sénégal, à travers la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, a procédé, le vendredi 14 janvier 2022, à une émission par adjudication d’obligations assimilables du Trésor portant sur une maturité de 05 ans et sur un montant de 37,5 milliards de FCFA.



A l’issue de l’opération, sur des soumissions reçues de 180 milliards de FCFA, correspondant à un taux de couverture de 479%, un montant de 40 milliards de FCFA a été retenu avec un taux d’intérêt de 4,29%, soit le taux le plus bas de l’Union.

Ces résultats confortent la qualité de la signature du Sénégal et l'appréciation positive des politiques publiques, par les investisseurs. Cette intervention a été réalisée avec la collaboration de l’Agence UMOA-Titres et de la BCEAO.



















Dakar, le 14 janvier 2022



Ministère des Finances et du Budget