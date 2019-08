​La BBC assignée en justice par Univers Communication – Aliou Sall hors de cause ! (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

La chaîne de radio et de télévision britannique, BBC devra répondre de ses indélicatesses à l’égard de l’Agence Univers Communication. Et pour cause? Dakarposte tient de sources judiciaires que cette dernière vient de l’assigner devant le tribunal de grande instance de Dakar par une procédure en responsabilité et paiement.

En effet, dans son reportage où elle tentait de mettre en cause Aliou Sall qu’elle accusait d’être mêlé dans une affaire de corruption, la BBC avait utilisé des images qui, en vérité appartiennent à Univers Communication. Cette agence demande donc réparation pour le préjudice subi car jamais la BBC n’avait sollicité son autorisation pour diffuser ces images. Du coup la BBC est prise nettement en faute, ce qui remet en cause la crédibilité de ce reportage qui a fini de secouer le pays.

Aliou Sall peut donc, à juste titre être considéré comme une victime, car ce reportage manque d’autant plus de fiabilité que les images qui l’accompagnent n’appartiennent pas à la BBC qui les aurait volées d’une autre agence. C’est ce 26 août que la chaîne anglaise devra comparaître devant le Tribunal de première instance de Dakar.

Cette assignation semble donner raison à Aliou Sall, le frère du président de la République qui a toujours réfuté les allégations de la BBC et qui avait même promis de porter plainte. Ainsi la bulle qui avait été créée par BBC a crevé comme un ballon de baudruche.