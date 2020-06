​La bande de 6 agresseurs, qui avait délesté “Ndiaga Euros” de 70 millions f Cfa, finalement arrêtée par la SR- Comment Gade Ndiaye, son homme de confiance, l’a “livré” aux malfaiteurs

“On n'est jamais trahi que par les siens." Ce proverbe signifie que ce sont les gens les plus proches de nous qui nous trahissent.

En d’autres termes, on fait plus facilement confiance aux siens en se confiant. Ce qu'on oublie c'est que parmi eux il y a des jaloux, des aigris et/ou hypocrites... qui vont vous trahir. Ce n’est pas l’impresario du chanteur Waly Seck qui dira le contraire. En effet, dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements que Ndiaga Samb dit “Euros”, puisqu’il s’agit de lui, a été victime d’une agression. Les faits ont eu lieu il y’a de cela plusieurs semaines sous le ciel étoilé de Dakar.

“Euros” venait de descendre du boulot. Au volant de sa caisse, il ignorait qu’il était suivi. Il sera violemment agressé devant sa niche sise aux Almadies avant que la bande de six agresseurs s’empare en un tour de main de son sac à dos qui contenait la somme de soixante dix millions (70.000.000 f cfa).

Le coeur meurtri, il se rendra le lendemain matin au niveau de la Section Recherches de la gendarmerie sise à la caserne Samba Diéry Diallo pour y déposer sa plainte. Toutes affaires cessantes, autrement dit immédiatement les redoutés mais redoutables pandores de la SR entament leurs investigations.

Des informations recueillies auprès de leurs “sources”, c’est à dire des “indic” (indicateurs) , au parfum de tout ce qui se trame dans le milieu interlope, les enquêteurs comprendront que l’agression porte l’estampille de la bande à “Ndiol” activement recherché. Un gang, qui usait souvent d’armes blanches pour commettre leurs forfaits.

Les éléments de la SR dresseront aussitôt une souricière. La mayonnaise prendra car il suffira de quelques jours pour la bande soit localisée. “Ndiol” et Cie se la coulaient douce dans un bel appartement situé à Keur Massar. Quatre d’entre eux trouvés dans la niche seront vite mis aux arrêts. C’était au seuil de la dernière fête de Korité. Les deux autres membres du gang tomberont dans la nasse des pandores il y’a de cela quatre huit heures. “Cuisinés”(entendus), ils ont balancé leur informateur, un certain Gade Ndiaye qui n’est autre qu’un proche de la victime.

En effet, des informations en possession de dakarposte, il ressort que Gade Ndiaye a récemment marié la nièce de... Ndiaga Euros. Qui plus, le collaborateur des agresseurs est son homme de confiance. “Le jour de l’agression, Ndiaga Euros a fermé son établissement sis à Ouest Foire vers 21H. Je vous dis, c’est Gade Ndiaye qui l’a aidé à fermer les portes. Il savait qu’Euros détenait par devers lui des millions. C’est ainsi qu’il l’a “livré”, pourrais-je dire, aux agresseurs. La suite est connue” fait savoir une source proche de l’impresario de renom. Et, notre interlocuteur de renchérir: “Lorsque les gendarmes sont venus lui mettre le grappin dessus il était avec Ndiaga”

Inutile d’être devin pour subodorer qu’ils seront déférés, inculpés et placés sous mandat de dépôt.