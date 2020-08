​Lancine Camara choisit Thierno LO pour être le fer de lance du nouveau départ africain

Le Président de l’U.I.J.A(Union Internationale des Journalistes Africains), Mr Lanciné Camara, une bibliothèque vivante, était en conférence de presse ce samedi 29 Aout avec le Ministre Thierno LO pour lancer le nouveau départ africain.



L’ancien du Tourisme de Wade et Président de l'APD, Thierno Lo organisait une conférence de presse à son siège à la Sicap Liberté 6 en compagnie d'une sommité mondiale ayant côtoyé les plus grand de ce monde( Kadafi,Obama,Sekou Toure, Wade etc..), Mr Lanciné Camara, une bibliothèque vivante, par ailleurs Président de l'Union Internationale des Journalistes Africains, sur le racisme et le nouveau départ africain. Le Président de l'UIJA affirme voir en Thierno LO, un Cheikh Anta DIOP et estime qu'il doit être adulé par la jeunesse du fait de son courage, son nationalisme, et son esprit panafricain, il souhaite même que des organisations comme" yen a marre" puisse approcher Thierno LO, qui lui rappelle Cheikh Anta. Dans cette même veine Thierno LO avait lancé un concept "je m'engage et je l'assume " pour une renaissance africaine, cette conférence n’est donc qu'une suite logique de cela et des échanges que ces deux hommes n'ont cessé d'avoir.

Ce combat qui est lancé depuis Dakar, sera élargi dans toute l'Afrique et prochainement à Paris.

Pour finir, une invite a été lancée à tous les africains pour se joindre à ces deux grands hommes pour le combat que constitue la renaissance africaine.