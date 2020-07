​Lansana Gagny Sakho sermonné par Sergine Bass Abdou Khadre – Le patron de l’ONAS en a pris pour son grade !

“Niaw !” Bien fait pour sa tronche diront les mauvaises langues. Comme les pontes de la République ont la fâcheuse habitude de le faire, du moins certains d’entre eux, Lansana Gagny Sakho a promis à Touba des choses qu’il n’a pu réaliser. Entre autres, la fourniture permanente d’eau potable et l’assainissement de la ville sainte. Aussi, le porte-parole de Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des mourides n’a pas mis de gants pour lui signifier son mécontentement : «Il faut avoir du respect vis-à-vis des populations. Vous ne pouvez pas débarquer dans une ville comme Touba avec un projet aussi important, le démarrer sans prendre langue avec les autorités de cette ville. Personnellement, je ne sais rien de vos projets dans cette ville. Le maire, non plus. C'est moi qui suis chargé d'informer le Khalife de tout ce qui se fait dans cette cité. Et j'ignore tout de ce projet. Quand vous aidez quelqu'un, vous l'informez. Votre méthode de faire n'aide pas celui pour qui vous travaillez. La priorité c'est de démarrer à partir de la grande mosquée et d'évoluer vers la périphérie».

C’est donc dire que Lansana Gagny Sakho est un beau parleur qui ne respecte pas ses propos, quelqu'un qui parle pour ne rien dire. Ce sont ses promesses non tenues qui lui ont valu le courroux du marabout. Cela devrait servir de leçon à tous ces hauts fonctionnaires à la langue fourchue qui promettent monts et merveilles aux populations et qui ne font rien du tout.

















Mamadou Ndiaye, dirpub dakarposte

njaydakarposte@gmail.com