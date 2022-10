​Le Port autonome de Dakar entre de bonnes mains – Mountaga Sy est dans la place !

Lors du Conseil des ministres du mercredi 28 septembre 2022, "l'Homme Fort du Pays" (entendez le président de la République) a pris des mesures individuelles très importantes, dont la nomination de Mountaga Sy comme Directeur général du Port autonome de Dakar, en remplacement de Sadikh Bèye.



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, Mountaga Sy était auparavant à la tête de l’APIX.sa (Agence Chargée de la promotion des investissements et grands travaux) depuis 2013. L’homme est un crack qui a fait ses preuves comme administrateur compétent.

Cadre international, Mountaga Sy est né en 1964 à Aéré Lao dans le département de Podor.

Loin d'être une tête de linotte, il est titulaire d'un MBA en Finance et Administration à l'Université du Québec à Montréal et d’un DEA en sciences de l'Ingénieur de l'Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar (Génie Electrique). Professeur certifié de l’Ecole normale supérieure d’Enseignement professionnel et technique (ENSEPT) de Dakar, Mountaga Sy est à la tête de l’usine de Crown Cork et Seal Sénégal dès 1991. Il a ensuite occupé différentes responsabilités au sein de l’institution jusqu’en 2004. Président et membre fondateur du Réseau d’Amélioration de la Productivité Industrielle du Sénégal, Mountaga Sy est également directeur de Crown Food Europe et directeur des Opérations pour l’Afrique. Il hérite, parallèlement, de la gestion de l’usine de Laon sis dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie en France.



Depuis 2004, il cumule ces fonctions avec celle de directeur général de Food Qualité et Procédés en Europe du groupe Crown. En 2005, il est devenu membre de la commission Statistique de l’AFNOR en Italie dans le cadre de la conception et la fabrication de solutions innovantes en technologie avancée. Il coordonne les activités de lancement de la capsule ORBIT. Premier Africain expatrié du groupe Crown vers l'Europe depuis une dizaine d’années, Mountaga Sy revient au Sénégal, en 2013, pour prendre les rênes de l’Agence chargée de la Promotion de l’Investissement et des grands travaux.

Aujourd’hui, en récompense à son travail impeccable, celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif lui a confié une nouvelle mission, celle de faire du Port autonome un fleuron de l’activité maritime en Afrique. A cet effet, il vient d’être nommé Directeur général du Port autonome de Dakar en remplacement du contesté d’Aboubakry Sadikh Bèye qui, osons-le dire, n’a pas été à la hauteur de sa mission.

Avec le pedigree de Mountaga Sy, il est évident que Macky Sall ne s’est pas trompé sur son choix.

Dans les mois à venir, les employés du Port seront les premiers à constater le professionnalisme de leur nouveau DG qui n’a plus rien à prouver, sauf à démontrer sa capacité à aller toujours de l’avant. Qui dit mieux?





