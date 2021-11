​Le Président Macky Sall d’attaque : « Nous ne laisserons personne brûler ce pays ! » - L’opposition avertie

C’est clair, le président de la République n’est pas d’humeur à plaisanter ni à tergiverser. Face à la communauté sénégalaise en France, il a tenu un discours très musclé mais rassurant pour ses militants et sympathisants. Faisant allusion aux récents événements qui ont agité le pays suite à l’appel à la violence de certains opposants, il a tenu à mettre les points sur les i. Pas question de laisser une poignée d’individus sans foi ni loi mettre le pays à feu et à sang. En tant que président de la République, Macky est décidé à protéger les Sénégalais au lieu de les laisser à la merci de quelques aventuriers qui, dépourvus de culture démocratique, croient pouvoir utiliser la violence de la rue pour arriver à leurs fins, c pour arriver à leurs fins, c’est-à-dire déstabiliser les institutions et semer le chaos. Ces derniers sont avertis, Macky Sall aura la main lourde en cas de… cas.

Se prononçant sur les listes parallèles de certains de ses partisans pour les élections locales, Macky a levé un coin du voile. Il révèle que c’est bel et bien lui qui a autorisé certaines listes parallèles par stratégie politique. Mais il a aussi indiqué qu’il existe d’autres responsables qui prétendent avoir obtenu son aval pour créer leur propre liste alors qu’il n’en est rien.

Au total, son discours, quoiqu’il a été ferme, s’est voulu rassurant pour les Sénégalais qui craignent une recrudescence de la violence. C’est le discours d’un homme d’Etat.