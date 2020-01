​Le "Roi de la Musique Sénégalaise" offre un "live " sur la Place de l'Obélisque- "You" rabat le caquet à ceux qui le taxent d'être près de ses ...sous!

Attendu depuis plusieurs tours d'horloge par le nombreux public du Cices, "You" ne déçoit pas. La star parvient même à surprendre avec une mise en scène à couper le souffle. Encore une fois, celui que son "frère siamois" (ndlr: Mbaye Dièye Faye) surnomme "l'Empereur de la Musique Afrcaine" démontre toute sa maîtrise.



Débarquant sur scène à minuit passée, Youssou Ndour et sa bande ont directement donné le ton de la soirée avec le fameux "I Love You" . Et c'est dans une communion parfaite, le temps d'une soirée, que les spectateurs des quatre coins du globe ont voyagé dans l'univers onirique et festif du Cices.



En quatre heures de show, les musiciens complices du Super Etoile ont revisité plus de vingt ans d'une discographie riche et éclectique, des anciens titres tels que "El Phénoméno" ou "Africa Dream", au dernier single tubesque à souhait, "Nay".



Entre moments plus intimistes avec "You", au summum de son art, sur son ode à l'amour, à des séquences plus spectaculaires où la production n'a pas lésiné sur les artifices pour en mettre plein la vue ("Amitié" ou "Senégal Reek"...) , le patron du Super Etoile a fait vibrer d'émotions le Sénégal tout entier depuis le cadre du Cices devenu étriqué pour un artiste de sa trempe.



Visiblement lui aussi marqué par l'accueil du public, Youssou Ndour n'a pas caché son bonheur d'être sur scène. Il fallait le voir déambuler, valser, de temps à autre, de l'imposante scène en passant par les allées pour se rendre sur le petit podium installé à un jet de pierre de la régie. Comme pour dire: "je suis et je reste le Roi de la Musique Sénégalaise", le chef de file du groupe Futurs Médias ne s'est pas, du tout alors privé pas de faire les cent pas clamant son amour sans limite pour le public à travers des mimiques.





Et "You" de dévoiler les retrouvailles entre son ami Pape Aly Guèye et "sa"...Badiène!



En loges VIP, plusieurs personnalités de tous bords ont répondu présentes, parmi eux l'international de Football Mbaye Diagne. Qui n'a pas sourcillé à faire ce qu'on appelle au Sénégal du "battré" sur le morceau Khaley Rewmi superbement revu et corrigé pour galvaniser l'autre fierté du Sénégal (Sadio Mané).

Mais, la grande attraction de cette soirée est ,sans nul doute, le capitaine d'industries Pape Aly Guèye. Qui, a, par on ne sait quelle alchimie, retrouvé sa douce moitié, sa femme surnommée "Badiane" (illustre fille de Mbackyou Faye). Et, c'est You "himself" qui a révélé au grand public leur présence au Cices.



Le clou de la soirée a été d'abord le morceau Réseaux Sociaux magnifiquement repris. Le public, qui n'a pas détonné, a d'ailleurs repris en choeur les refrains et couplets de ce chef d'oeuvre.



L'autre clou de ce spectacle, riche et varié, a été, sans l'ombre d'un doute, cette partie acoustique. Par exemple, les refrains dans le légendaire morceau "Ndiadiane Ndiaye" ont été bien marquant, simple à retenir et à chanter et une mélodie entraînante, bref une chanson qui met l'ambiance, le tout agrémenté par la doigté du virtuose, le soliste Mamadou Mbaye .



Comme à son habitude, celui que You surnomme Jimmy a joué des mélodies vivantes et musicales qui s’adaptent parfaitement aux accords du morceau.

Dans "Ndiadiane Ndiaye", le soliste attitré du Super Etoile a su prendre garde à ne pas surcharger ce tube qui apaise nos angoisses, favorise la concentration, stimule la mémoire...

"Jimmy", en véritable professionnel, s'est mis en arrière pour laisser respirer le morceau, bref il n'est pas, du tout alors tombé dans le piège d’entrer dans une "guerre de notes" avec le chanteur.



C'est avec, pourrait-on dire, des étoiles plein les yeux que les inconditionnels (tous sexes et générations confondus) de l'auteur de "Nothing In Vain" sont repartis de l'esplanade du Cices, au terme d'un show festif, coloré et baigné d'amour. Un concert à Dakar d'une série de plusieurs shows de fin d'année à guichets fermés dont le spectacle a été largement assuré par "You" et le Super Etoile. Qui nous en ont mis plein les mirettes.



En résumé, "l'Empéreur de la Musique Sénégalaise" a, derechef, frappé fort avec sa richesse de voix.



Il a fini en beauté avec une sublime version en "live" de "Nay". Puissante et entraînante, ce tube a bouclé le "Grand Bal 2020 "sur une note dansante.

















Mamadou Ndiaye