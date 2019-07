​Le Sénégal au Cœur !

Au diable pétrole, gaz et calomnies….. place à la ferveur autour de nos couleurs. La bannière étoilée tricolore a pris sa place et l’union nationale est décrétée sans que le Président Macky Sall n’y est apposé sa signature. Le Sénégal est nôtre et nous l’avons en partage. Ce soir 23 jeunes sénégalais ont réussi là ou l’expression de la voix de près de 6 millions d’autres sénégalais a échoué. Après le spectacle de la finale de ce vendredi 19 juillet, envahissons les rues de nos villes et villages et célébrons le Vert, le Jaune et le Rouge, car à la fin c’est le Sénégal qui gagne.