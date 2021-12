​Le TER officiellement lancé – Sonko va-t-il changer de nom de famille comme il l’avait fanfaronné ? (VIDÉO)

" Si Macky Sall entre dans ce TER et qu’il fait l’aller-retour Dakar-Diamniadio, je ne m’appelle plus Sonko ! " dixit Ousmane Sonko, leader de Pastef. Qui, comme vous le voyez dans cette vidéo postée raillait ainsi cette formidable acquisition à l'actif du président Macky Sall.

Aujourd’hui que le train a été mis en marche pour le plus grand plaisir des usagers du tronçon Dakar-Diamniadio, changera-t-il son nom de famille ? S’appellera-t-il désormais Sall, Gadiaga, Ndiaye, Mbengue, Diatta ou Diakhoumpa ...?

Dakarposte sera curieux de voir comment il va réagir face à ce qui est devenu une réalité. Naturellement nous nous attendons à ce qu’il ravale son vomi.