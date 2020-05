​Le célèbre homme d'affaires Abdou Lahat Ndiaye a perdu sa mère

Le décès d’une personne d’exception laisse un vide effroyable mais aussi un héritage moral considérable. Et, pour paraphraser l'autre, il est des chagrins bien difficiles à surmonter et perdre un être cher comme sa mère est sans doute le plus difficile qui soit. Cependant, lorsque la peine s’atténuera, son souvenir restera vivant en nous et c’est ce qui doit réconforter le ou les éplorés.



Dakarposte a appris que l'illustre Lahat Ndiaye, qui n'est plus à présenter, a perdu sa chère mère. Qui l'a aimé d'un amour inconditionnel. Adja Ndella, comme il le surnomme affectueusement, alitée, est finalement décédée.



Toute la rédaction de dakarposte lui apporte tout son soutien dans cette épreuve et lui présente ses plus sincères condoléances au même titre que toute sa fratrie éplorée.



Que Dieu accueille feue Adja Ndella Guèye dans son paradis céleste !