​Le faux médecin Amadou Samba sous les verrous avec des comparses – Quelle est la vraie chaîne de complicité ?

Pendant plusieurs années Amadou Samba a exercé comme médecin alors qu’il ne peut se prévaloir d’aucun diplôme. Il n’en a pas ! Et, pourtant, il a été employé dans des structures hospitalières publiques et privées, a traité et suivi des malades, prescrit des ordonnances et même procédé à des opérations chirurgicales. Et il a même pu installer son propre cabinet médical privé, pour ne pas dire une clinique ayant pignon sur rue ! Au nez et à la barbe de l’ordre des médecins et du ministère de la Santé ? Il faut en douter. Car, dakarposte a appris -et, c'est un secret de polichinelle- dans le métier tout le monde se connaît. Les médecins ont été formés dans la même université et la même faculté et lorsque l’on fait partie des promotions qui se suivent peu ou prou, on sait qui est qui. Même ceux qui ont été formés à l’étranger sont connus et identifiés grâce aux stages à l’étranger ou aux collègues qui viennent effectuer des stages ou des séminaires. Autant dire qu’un faux médecin qui exerce dans notre pays dans des structures officielles sans que cela se sache, c’est quasiment impossible sans complicité.

Car sa clinique -"Clinique Soumboulou"- est fonctionnelle depuis 2013 et il a obtenu un arrêté ministériel pour l’ouvrir. Et pour cela, il a bien fallu qu’il dépose un dossier en bonne et due forme, lequel est, semble-t-il passé comme lettre à la poste dans toutes les structures administratives où il devait être examiné et approuvé.

Mais, curieusement, les enquêteurs ne s’intéressent guère à ces aspects essentiels. Ils se sont contentés d’arrêter un lampiste, un informaticien qui l’aurait aidé se faire confectionner une fausse carte professionnelle, entre autres. Et ceux qui l’ont accepté dans la fonction publique, ceux qui l’ont embauché dans des structures privées et ceux qui lui ont accordé l’autorisation d’ouvrir une clinique, ces derniers ne sont pas inquiétés ! Y compris le ministère dont le laxisme coupable n’est pas pris en compte par les enquêteurs qui, d’ailleurs ne sont guère intéressés par cette piste. Veut-on imposer aux Sénégalais une autre vérité que celle à laquelle la justice doit s’intéresser ? Question qui attend réponse.





















Mamadou Ndiaye, Dirpub dakarposte

njaydakarposte@gmail.com