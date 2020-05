​Le frangin d'un employé de Tfm contaminé au Covid-19 dénonce"Mon frère confiné quelque part et ses collègues ne sont pas pris en charge médicalement s'entend"

Au Sénégal, des cas d'urgence non pris en charge convenablement sont souvent décriés par les patients et leurs accompagnants. Et pour y remédier le ministre de la Santé a pris des mesures. Malheureusement, tel n'est pas le cas pour ce qu'il est convenu d'appeler le cas des employés de TFM contaminés au coronavirus.

En effet, dakarposte est en mesure de révéler (preuves à l'appui) que leur prise en charge fait défaut. "Je vous le confirme, mon frangin m'a dit, jurant sur tous les saints, qu'ils ne sont pas, du tout alors pris en charge. Ils n'ont jusque-là pas vu l'ombre de médecin alors que cela fait plusieurs jours qu'ils sont confinés dans un endroit que je ne peux pas divulguer. Vous aurez compris la raison. C'est grave ce qui se passe dans ce pays. En un mot, ils ne sont pas bien traités. Et, j'espère que le Président de la République, Macky Sall, décrit proche du peuple, va y remédier. Nous nous attendons à ce qu'il demande au ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, de veiller, à la prise en charge adéquate de ses patients, ainsi que de leurs contacts identifiés dans les établissements sanitaires ciblés et sites d’accueil retenus" a laissé entendre la source au bout du fil