​Le professeur Seydi se désiste, le mis en cause risque 6 mois ferme- Les déclarations de son agresseur à la barre (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Né en 1969, Amadou Ngom Gueye est divorcé et père d'un enfant. Ingénieur en mécanique, l'homme en vacances au Sénégal a agressé le professeur Seydi. Attrait à la barre, aujourd'hui lundi 03 août 2020, pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions publiques et mis en danger, il n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il dit cependant regretter d'avoir Interpelé le professeur Seydi qui, à la barre s'est via Me Bamba Cissé.



"Je lui présente mes excuses"



"Je regrette d'avoir interpelé le professeur Seydi. Je lui présente mes excuse. Je n'ai jamais eu l'intention de mettre sa vie en danger. Je ne suis allée vers lui parce qu’il n'est pas n'importe qui dans la gestion du Coronavirus. Je lui reproche rien. Je voulais juste des renseignements scientifiques. Pour savoir si un corps sans vie infecté du Covid-19 est contaminant, il n'a pas voulu me répondre. On était à l'arrêt sur la chaussée. J’ai insisté. Il est parti. Je l' ai poursuivi. Il y'a eu des échanges entre nous."



"Je voulais des arguments scientifiques"



Poursuivant, il déroule :"Je l'ai traité de lâche par son comportement. Je l'ai traité de fuyard. Parce qu'il a fui. Je n'ai pas mis sa vie en danger. Je n'avais pas l'intention de l'offenser. Je voulais des arguments scientifiques concernant des personnes morts du Covid-19 à l’étranger. Car j'ai un ami décédé en France. Je regrette de l'avoir traité de criminel."