​Le rappeur Kilifeu dans de sales draps – Ses dénégations n’y feront rien

Même s’il persiste et continue de nier les faits, le rappeur Kilifeu est mouillé jusqu’au cou dans l’affaire de trafic de faux passeports diplomatiques et faux visas. Car, quoiqu’il puisse dire, il existe une vidéo qui le démasque.

Cette vidéo a été filmée secrètement par son « ami » pendant qu’il était en train de commettre un acte délictuel en direct en train d’encaisser 2 millions de nos francs. Et, dans cette vidéo, Kilifeu, de son vrai nom Landing Mbissane Seck laisse clairement entendre à son vis-à-vis qu’il aurait un ami qui fournit des passeports diplomatiques et des visas. Cette vidéo vaut clairement des aveux circonstanciés et il encourt, pour ce délit grave, une peine de prison. Aussi, même s’il fanfaronne en disant qu’il va sortir de prison, ce n’est pas évident car le délit est clairement établi.

Pour un donneur de leçon qui passe tout son temps à critiquer le régime en place et les hommes politiques qu’il n’aime pas, le fait est très grave. Heureusement que les Sénégalais ont découvert son jeu malsain grâce à cette vidéo. njaydakarposte@gmail.com