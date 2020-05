​Le restau "La Piazza" endeuillé- Pape Gallo Thiam rappelé à Dieu

La mort peut survenir à tout moment et elle peut toucher n'importe qui. Au travail, on lie parfois de véritables amitiés et lorsqu'un drame survient et qu'un collègue décède, on peut ressentir une grande tristesse semblable à la perte d'un proche. Tel est le cas, pourrait-on dire, chez les tenanciers et employés de la Piazza.



Dakarposte a appris que l'un des serveurs de ce très fréquenté restau, niché sur le boulevard de la République, a tiré sa révérence. Pape Gallo Thiam, puisqu'il s'agit de lui, est décédé ce jeudi 13 Mai 2020. Les témoignages recueillis sont unanimes. Comme s'ils s'étaient passés le mot, les employés et clients s'accordent à le décrire comme un type bien.



"Il était un collègue apprécié, toujours jovial, chaque personne avec qui il a travaillé gardera de lui un souvenir impérissable. Pape, comme tout le monde le surnommait affectueusement nous laisse le souvenir d'un homme intègre, constamment souriant, droit avec un grand coeur" fait savoir, l'air meurtri un employé de la Piazza joint par dakarposte avant de révéler qu'il était souffrant depuis quelques temps.



Toute la rédaction de dakarposte partage la peine de nos amis de la Piazza en ces moments difficiles. D'ici, nous imaginons la douleur de la diva Viviane Chudid et pour cause, Pape était comme son petit frère.



Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique.