​Les Lions en finale de la CAN – La baraka du Président Macky Sall !

Il ne faut pas avoir peur de le dire, Macky Sall porte bonheur au Sénégal. Depuis son accession à la tête de l’Etat, le Président Sall ne cesse de bénéficier de la bénédiction divine car tout lui réussit (touchons du bois!). Les finances publiques sont au beau fixe, les investisseurs internationaux font confiance à notre pays et, cerise sur le gâteau, les Lions sont sur une pente ascendante. Deux qualifications consécutives aux phases finales de la Coupe d’Afrique des Nations, une qualification à la Coupe du monde et… vogue la galère.

Cette qualification pour la finale de la CAN qui intervient 17 ans après notre dernière finale peut être considérée comme un signe pour Macky Sall dont l’étoile continue à briller au firmament.

Il se trouvera malheureusement quelques esprits mal pensants qui souhaitent une défaite aux Lions à l’occasion de cette finale afin que Macky Sall ne puisse s’approprier cette victoire, mais elle ne sera pas le sienne à lui seul, elle appartiendra au peuple sénégalais dans son entièreté.

Alors prions pour que cette étoile continue à briller de mille feux afin qu’au soir du 19 juillet Aliou Cissé et ses poulains puissent lever la Coupe vers le ciel africain.















Mamadou Ndiaye , Dirpub dakarposte.com

