​Les bureaux de vote ont fermé à 18h partout au Sénégal où 6.683.043 électeurs étaient appelés aux urnes pour élire un nouveau présient de la République.

La fermeture marque le début du dépouillement des votes dans les différents bureaux de vote.



Les électeurs devaient choisir entre les candidats en lice dans 15.397 bureaux de vote ouverts dans 6919 centres de vote.



Les opérations électorales, démarrées dès 8 heures ou quelques minutes après dans la plupart des cas, se sont déroulés normalement sur le territoire sénégalais, comme constaté par des représentants de médias et observateurs dans les centres urbains.





Dans la capitale, il a été toutefois signalé que des électeurs ont constaté que leur lieu de vote habituel a été changé sans qu’il leur soit signifié les nouveaux centres dans lesquels ils sont appelés à s’acquitter de leur devoir civique.



Ailleurs, dans les localités de l’intérieur du pays, aucun incident majeur n’a été signalé, à la satisfaction des observateurs et des acteurs de la présidentielle qui se sont tous acquittés de leur devoir civique.



Outre le président sortant Macky Sall qui a voté à Fatick, sa ville natale dont il est également le maire honoraire, ses challengers ont tous voté dans leur fief, dont Idrissa Seck à Thiès.



Ousmane Sonko aussi a voté à Ziguinchor, Issa Sall à Tattaguine, Madické Niang préférant faire le rang pour l’exemple, une manière de passer le message selon lequel il n’y aurait pas de passe-droit s’il est élu.



Ils ont appelé les populations à se déplacer en masse pour s’acquitter de leur devoir de citoyen et se sont félicité du déroulement correct du scrutin jusque-là constaté.



Sur les 6.683.043 électeurs, 6.373.451 sont recensés à l’intérieur du Sénégal et 309.592 dans 49 pays étrangers. 14.651 bureaux de vote ont été mis en place au Sénégal et 746 à l’extérieur du pays.



L’administration électorale a fait imprimer 40.100.000 bulletins, soit 8.020.000 bulletins pour chacun des cinq candidats.

OID/ASG