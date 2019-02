​Les menaces de Wade prises très au sérieux – L’Etat prêt à sévir…

L’ancien président de la République est vraiment décidé à mettre le feu au pays. Sur le ton de la menace, il appelle le Sénégalais à brûler les urnes, les bulletins de votes et, si possible, les bureaux de vote eux-mêmes. Pourtant, après les premières menaces proférées dès son arrivée à Dakar jeudi dernier, il avait mis un peu d’eau dans son bissap lorsqu’il s’est rendu à Touba et s’est exprimé devant le Khalife général des mourides. Entre dédits et délires, son retour au bercail est devenu une vraie menace pour la stabilité de notre pays. Il promet par ailleurs de descendre sur le terrain politique dès ce jeudi, mais il risque de se heurter à la rigueur de la loi car les autorités ne sont pas décidées à le laisse faire.

Selon les sources de dakarposte, Wade qui n’est pas candidat n’a pas le droit de descendre sur le terrain politique en cette période électorale et, s’il tente de perturber le jeu il sera cueilli et envoyé en prison. Nos sources affirment que l’Etat sévira sans état d’âme. Avis donc à ceux qui seraient tenter d’entrer dans le jeu de Wade, l’Etat a commencé à prendre toutes ses dispositions afin que le processus électoral suive son cours normal et que le vote se déroule dans de bonnes conditions.