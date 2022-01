​Lions en chasse pour un premier trophée à la Can – Yes We Can !

Pour une fois, les Lions du Sénégal partent favoris pour la Coupe d’Afrique des Nations qui démarre ce 9 janvier au Cameroun. Depuis 1963, les Sénégalais attendent avec impatience que nos footballeurs brandissent cette coupe que convoitent tous les pays africains et qui est le trophée le plus prestigieux du continent. Cette fois-ci, les Sénégalais y croient fortement grâce au potentiel dont dispose l’équipe d’Aliou Cissé, un ancien Lion qui a fait la fierté de notre pays lors des compétitions auxquelles il a participé en tant que joueur. Avec son effectif, Aliou Cissé peut gagner cette coupe face à des ténors comme l’Algérie, le Cameroun pays organisateur, ou encore le Maroc et la Côte d’Ivoire qui sont de grosses machines à jouer au football.

Mais avec nos stars qui évoluent sur tous les terrains européens, ces Lions de 2022 capables de se surpasser et de remporter cette compétition. Il s’agira de se concentrer, d’avoir en tête qu’il s’agit d’une occasion à saisir pour eux, pour leur carrière professionnelle et pour le peuple sénégalais qui a soif de performance.

Tous les Sénégalais, les anciens Lions en tête rêvent de ce trophée. Le président de la République, lors de la remise symbolique du drapeau national leur a tenu le langage du Sénégalais lambda, il leur a demandé de ramener cette coupe au prix de leur vie. Ces Lions en chasse sont pour nous comme des soldats qui vont en guerre et qui doivent remporter la victoire face à l’ennemi. Ici, il s’agit d’adversaires coriaces mais qui sont largement à notre portée.

Notre seul adversaire, c’est nous, surtout ces oiseaux de mauvais augure, ces diseurs de bonne aventure comme Selbé Ndome et autres charlatans qui prétendent détenir la clé du succès. Ils vont encore envahir les télés et les réseaux sociaux pour raconter des salades. Dans le passé ils nous ont toujours porté malheur avec leurs déclarations mensongères mais, cette fois-ci nous conjurons le sort afin que leurs fausses prédictions et leurs engagements à nous garantir la victoire mystiquement soient des ratés. " Soubokhouma leen" !























