​Locales à Bambey: Gana Mbaye et Babacar Ndiaye investis par la jeunesse de BBY...

La jeunesse de la mouvance présidentielle a investi, hier, le candidat de la Commune Gana Mbaye et celui du Conseil départemental Babacar Ndiaye.

Ainsi, elle a réussi ce pari derrière Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey. Cette investiture qui a rassemblé tous les responsables de la grande Coalition présidentielle ce, une première depuis des années. Les candidats ont vivement remercié Mamadou Ndiaye dit Ndiaye Bambey et toute la jeunesse pour leurs initiatives pertinentes. Aujourd’hui , ces jeunes partisans de la mouvance présidentielle ont relancé les activités dans le département de Bambey.



Occasion faisant le larron, Ndiaye Bambey a apporté la réplique à Aïda Mbodj en le demandant de dire ce qu’elle a réalisé dans le département. Quel est le fils et/ ou le cadre du département qui a eu une promotion grâce à elle ? Quelle est le projet de développement qu'elle a réalisé pour Bambey? Selon le jeune apériste, elle n’aura pas de réponse car elle ne se soucie pas des intérêts des populations de Bambey .



Son Excellence El Hadj Abdoulaye Dia, Ambassadeur itinérant, s’est aussi engagé à donner une éclatante victoire au President Macky Sall dans la Commune et dans tout le département. Mamadou Ndiaye, quant'à lui, a aussi demandé à Aïda Mbodj de rendre le tablier car elle est une feuille morte . Il l'invite de venir se ranger derrière Gana Mbaye le Maire sortant et candidat de la continuité.