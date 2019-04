​Lors de sa visite de terrain, le Président Général des Affaires de la Mosquée Sacrée et de la Mosquée du Prophète donne ses directives pour l’ouverture du Portail du Roi Abdulaziz dans le cadre des préparatifs au mois noble de Ramadan

Son Éminence le Président Général des Affaires de la Mosquée Sacrée et de la Mosquée du Prophète, le Cheikh et Docteur Abd Ar-Rahmane As-Sudays a donné ses directives d’accélérer l’achèvement des travaux de construction et d’entretien aux alentours d’Al Masjid Al-Haram ainsi que d’ouvrir le Portail du Roi Abdulaziz, qu’Allah lui fasse miséricorde, pour faciliter davantage l’accès des pèlerins et des visiteurs à la Mosquée Sacrée. Ces directives à travers lesquelles il a exhorté toutes les parties concernées à collaborer ensemble pour mener à terme les travaux entrepris, s’inscrivent dans le cadre des préparatifs au mois noble de Ramadan.

Son Éminence a insisté sur le fait que la Direction des projets au sein de la Mosquée Sacrée doit intensifier le travail et déployer tous les efforts nécessaires pour que tous les travaux en cours soient achevés d’une façon parfaite et pour que les préparatifs à la saison du jeûne, qui connaîtra une grande affluence, soient menés à bien.

Lors de sa tournée, Son Éminence a pris connaissance des préparatifs entamés, des travaux de construction et d’entretien en cours ainsi que de l’aménagement du Portail du Roi Abdulaziz. Il a insisté sur la nécessité d’appliquer les plus hautes normes de sûreté afin de garantir la sécurité des hôtes du Tout Miséricordieux. Il a insisté également sur la nécessité d’appliquer les plus hautes normes d’excellence et de travailler sérieusement et avec persévérance pour pouvoir concrétiser les aspirations de nos dirigeants, qu’Allah les protège, et atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l’ambitieux plan « Vision 2030 ».

Lors de cette visite de terrain, son Éminence le Président Général des Affaires de la Mosquée Sacrée et de la Mosquée du Prophète était accompagné par Ahmad Ibn Mohamed Al-Mansouri, le vice-président chargé des Affaires Générales de la Mosquée Sacrée, le Docteur Saad Ibn Mohamed Al-Mahimid, le vice-président chargé des Affaires Administratives.

Il convient de signaler que le Portail du Roi Abdulaziz représente l’un des portails principaux de la Mosquée Sacrée. C’est par lui qu’un grand nombre de visiteurs et de pèlerins accèdent à la Mosquée Sacrée. Quand les travaux de construction prendront fin, ce portail aura 48 mètres de hauteur.