​MÉDINA- Une militante de Cheikh Ba sauvagement agressée par une inconditionnelle du maire sortant, Bamba Fall

Pas plus tard qu'hier, dakarposte sonnait le tocsin sur les démons de la violence qui vont émailler la campagne électorale en prélude aux locales (lire papier à la Une de dakarposte)



Eh bien, pour paraphraser Me Wade, ce samedi matin une dame répondant au nom de Fatou Wade, habitant la rue 29 de la Médina, militante du candidat Cheikh Ba, a été victime d'une agression (voir les images)



Les témoins câblés par la rédaction de dakarposte évoquent qu'une autre femme surnommée Astou Sérère l'a, contre toute attente, sauvagement agressé avec une lame suscitant l’indignation à la Médina.



Nous ignorons les raisons de cette agression mais nos radars qui "creusent" vous promettent d'y revenir avec une ébauche de détails



Aux dernières nouvelles, Astou Sérère, inconditionnelle du maire sortant Bamba Fall, est entre les mains des limiers du commissariat de police de la Médina et la victime, mariée et mère de trois filles, hospitalisée



Une enquête a été ouverte a appris dakarposte.





