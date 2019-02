​Macky Sall à Kolda : "En 2035, le Sénégal sera la lumière en Afrique"

« Une Casamance insécure, enclavée et sans espoir», ce triste tableau de la partie Sud du Sénégal n’est plus qu’un mauvais souvenir depuis l’avènement du Président Macky Sall en 2012. Aujourd’hui, les régions de Kolda, Ziguinchor et Sédhiou respirent la sérénité.



En meeting ce samedi soir sur les terres d’Alpha Mollo Baldé, le Président Sall, accueilli dans une ferveur populaire au stade municipal, s’est réjoui que Kolda lui montre sa satisfaction dans la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent. Kolda ne veut pas être à la traine. Sa mobilisation et l’engouement suscité auprès des citoyens pour le Benno illustrent à bien des égards son engagement. Cela se justifie aisément d’ailleurs. Car il y a sept ans, il n’y avait pas de RN6 entièrement reconstruite. Il n’y avait pas non plus de pont sur le fleuve Gambie, encore moins de pistes de production pour desservir et connecter les territoires. Il y a sept ans, il n’y avait pas de forages en nombre important, de Bloc Scientifique ni d’accroissement de la production rizicole.



Sur ce chapitre, d’ailleurs, le concours de la SODAGRI a permis de faire passer les récoltes de 10 000 tonnes en 2012 à 300 000 tonnes en 2018. Le nombre de tracteurs dans la région évalué à 10 unités à l’avènement du Président Macky est aujourd’hui de 45 tracteurs sur toute l’étendue du territoire départemental. Tandis que les semences certifiées sont passés de 67 000 tonnes importées au moment de la chute du PDS à 200 000 tonnes aujourd’hui. Dans la quête de mieux être pour les Koldois, la DER a, elle aussi, joué pleinement sa partition. Pour répondre aux besoins en financement des jeunes et des femmes du Fouladou, elle leur a alloué 1,1milliards de francs FCfa dont 780 millions déjà décaissés et remis aux bénéficiaires.



Autant d’actions et de bonnes œuvres qui réconfortent le leader de la coalition Benno Bokk Yakaar au point qu’il déclare à la forte assistance acquise à sa cause que c’est cette dernière qui lui insuffle « l’énergie de travailler davantage à la tête de l’Etat, pour qu’en 2035, le Sénégal devienne la lumière en Afrique».



Le chef de l’Etat a, en outre, signifié à l’assistance que « grâce aux actions diplomatiques avec nos voisins dont la Gambie, les Casamançais voyagent maintenant jour et nuit en toute sécurité»